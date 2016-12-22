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Итальянские карабинеры разоблачили грабителей банкоматов в масках Трампа
Общество, 15:46
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Итальянские карабинеры разоблачили грабителей банкоматов в масках Трампа

Итальянские карабинеры разоблачили грабителей, совершавших налеты на банкоматы в масках президента США Дональда Трампа, сообщает La Stampa.

Как сообщили газете правоохранители, нападавшими оказались двое уроженцев североитальянской провинции Пьемонт, Витторио и Иван Лафоре, братья, возраст которых 27 лет и 31 год. За время преступной деятельности, которая, предположительно, насчитывает несколько десятков ограблений на территории провинции Пьемонт, они похитили около €100 тыс.

Карабинеры напали на след братьев, так как те постоянно передвигались на одном и том же автомобиле Mercedes черного цвета, а методика грабежа, названная в местных СМИ «сурок», не менялась. Преступники использовали устройство, напоминающее лопату с переключателем на конце черенка (через трубку были проведены контакты). Один конец устройства, начиненный взрывчаткой, вставлялся в банкомат, затем контакты замыкались, и происходил взрыв.

Карабинеры задержали грабителей во время последней попытки ограбления, когда они успели привести свое устройство в действие.

Ранее сообщалось, что в мае в Москве грабители в масках напали на ювелирный магазин в районе станции метро «Технопарк». Угрожая предметом, похожим на пистолет, они открыто похитили из сейфа и витрин ювелирные украшения.

Теги: Италия , банкомат , грабители , Дональд Трамп , карабинеры
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