Матвиенко поддержала действия ЦБ по «зачистке» банковского рынка

Банк России действует правильно, ведя «зачистку» рынка от недобросовестных финансовых учреждений, и эту работу нужно продолжать, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Моя позиция — что ЦБ действует правильно. И я думаю, что и дальше нужно продолжать работу по зачистке финансового рынка от недобросовестных финансовых учреждений», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о том, как она оценивает ситуацию вокруг банка «Югра» (цитата по ТАСС).

Глава Совфеда подчеркнула, что государство должно следить за тем, чтобы банк, у которого есть необходимая лицензия, работал стабильно, но, когда это невозможно, ЦБ должен действовать как регулятор.

«Банк действует строго в рамках законодательства, в рамках инструкции ЦБ как основного регулятора. И когда уже очевидно, что банк не может нормально функционировать, то ЦБ принимает решение об изъятии лицензии, о санации. К сожалению, это вопрос к банковскому сообществу и конкретным банкам, которые допускают нарушения», — пояснила Матвиенко.

10 июля 2017 года ЦБ передал полномочия по управлению банком «Югра» временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), приостановил полномочия акционеров и руководства банка и ввел мораторий на удовлетворение требований его кредиторов.

Однако 19 июля Генпрокуратура заявила, что опротестовала приказы ЦБ как безосновательные.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не будет вмешиваться в конфликт Банка России и Генпрокуратуры. По его словам, это просто «не вопрос Кремля», так как ЦБ самостоятельно осуществляет свои функции по контролю и регулированию за финансово-кредитной системой страны и работой коммерческих банков.