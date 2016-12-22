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Причастного к подрыву колонны с силовиками в Дагестане осудили на 15 лет
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Причастного к подрыву колонны с силовиками в Дагестане осудили на 15 лет
Общество, 12:19
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Причастного к подрыву колонны с силовиками в Дагестане осудили на 15 лет

Суд приговорил жителя Махачкалы Х.Асхабалиева к 15 годам колонии строгого режима за участие в подрыве колонны с силовиками и совершение ряда других преступлений, говорится на сайте прокуратуры Республики Дагестан.

Мужчину признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: ч. 2 ст. 208 (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение чужого имущества) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение к совершению преступлений террористической направленности).

По версии следствия, житель Махачкалы в 2014 году вступил в действующую на территории столицы республики бандитскую группу, а затем вовлек в нее своего знакомого.

В 2016 году в составе группировки он участвовал в подрыве колонны машин с сотрудниками правоохранительных органов на трассе «Кавказ». На пути следования автомобилей сработали два самодельных взрывных устройства. В результате один полицейский погиб, двое получили ранения.

В мае 2017 года одного из участников этой бандитской группировки, причастного к подрыву колонны с силовиками, осудили на шесть лет колонии общего режима.

В сообщении уточняется, что Асхабалиев также «незаконно перевозил на принадлежащем ему седельном тягаче с присоединенном к нему полуприцепом огнестрельное оружие».

Подрыв колонны из двух автомобилей с сотрудниками МВД произошел 29 марта на 831-м км трассы «Кавказ» возле поселка Хушет. В машинах находились прикомандированные сотрудники полиции из Красноярска. Правоохранители возвращались с дежурства на одном из постов Махачкалы к месту дислокации в Каспийске.

Теги: суд , взрыв , Дагестан , полицейские
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