«Роснефть» начала подготовку к внеочередному собранию акционеров

Совет директоров «Роснефти» рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров компании. В сообщении компании подчеркивается, что заседание совета директоров назначено на 27 июля 2017 года.

В ходе заседания совета директоров планируется утвердить повестку дня собрания акционеров. Источник, близкий к «Роснефти», сказал, что в повестке будет выплата промежуточных дивидендов за первое полугодие в размере 50% от чистой прибыли.

Официальный представитель «Роснефти» отказался от комментариев. В начале июля сообщалось, что «Роснефть» предлагает выплатить промежуточные дивиденды по итогам работы в первом полугодии 2017 года.

Очередное годовое собрание акционеров «Роснефти» прошло в Москве 22 июня 2017 года, на нем было принято решение выплатить по итогам 2016 года дивиденды в размере 5,98 руб. на акцию, или 63,4 млрд руб., что составило 35% от чистой прибыли компании по МСФО.