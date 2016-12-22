В Москве сотрудник ФСИН выпал из окна 17-го этажа здания Минюста
Общество, 10:57
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В Москве сотрудник ФСИН выпал из окна 17-го этажа здания Минюста
В Москве умер сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), выпав из окна 17-го этажа здания Министерства юстиции (Минюст) России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФСИН.
«Сегодня в результате падения с 17-го этажа здания Минюста России трагически погиб гражданский сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний. Трагедия произошла рано утром», — говорится в сообщении ведомства.
Медики, которые прибыли на место происшествия, констатировали смерть. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибший сотрудник ФСИН страдал онкологическим заболеванием. Ему было 54 года.