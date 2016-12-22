Следственный комитет возбудил дело из-за свалки в подмосковном Жуковском

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о стихийной свалке в водоохранной зоне — у озера Глушица в Жуковском, рассказал руководитель главного следственного управления СК по Московской области Андрей Марков, сообщает ТАСС.

«По результатам проверки уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)», — заявил Марков в интервью агентству.





Дело было возбуждено после осмотра озера следователями. Они обнаружили на береговой линии навалы бытового и строительного мусора. Общая площадь навалов составила 100 тыс. кв. м, подчеркнул он.

Химические вещества со свалки могут распространиться на обширной территории через ливневые стоки или талые воды, отметил Марков.

В начале июня глава СК Александр Бастрыкин распорядился провести масштабную проверку стихийных свалок в Московской области.

Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня жители подмосковной Балашихи в прямом эфире пожаловались на расположенную рядом с их домами свалку «Кучино». Президент ответил, что, скорее всего, строительство жилых домов в непосредственной близости от мусорного полигона является нарушением санитарных норм. 22 июня на совещании с правительством Путин потребовал закрыть свалку в течение месяца. «Кучино» закрыли на следующий день, мусор с полигона пообещали распределить на три другие свалки.