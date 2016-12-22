В Москве по «ориентировке» задержали журналиста Павла Никулина

В Москве в ночь на 24 июля у станции метро «Ленинский проспект» был задержан журналист Павел Никулин. Об этом «Медиазоне» сообщила журналистка Юлиана Лизер, которую вместе с Никулиным доставили в ОВД Гагаринского района.

Как рассказала Лизер, к ним подошли двое сотрудников уголовного розыска и заявили, что у них имеется «ориентировка» на Никулина. «Потом — что (проходит) операция «мак». Потом — что у них вообще много ориентировок есть. При этом ни одной не показали», — уточнила Лизер.

По ее словам, сотрудник полиции хотел провести досмотр Никулина на улице. Журналист отказался от досмотра без понятых. После этого его и Лизер доставили в отделение полиции. Сотрудник дежурной части заявил корреспонденту «Медиазоны», что не знает имени задержанного и не может сказать, почему его задержали, так как сотрудники правоохранительных органов «пока пишут рапорта».

В Telegram-канале журнала Moloko plus, издателями которого являются Никулин и Лизер, сообщалось о том, что полицейские отобрали у Никулина нож, но затем вернули. Позднее Никулин написал, что его и Лизер отпустили из отделения полиции.

Как сообщили Republic в ОВД, Никулина «не задерживали, с ним все будет хорошо». Представитель отдела заявил, что у журналиста якобы не было документов. Собеседник журнала отказался объяснить, за что именно задержали Никулина.