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В Идлибе в результате взрыва автомобиля погибли более 30 боевиков
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В Идлибе в результате взрыва автомобиля погибли более 30 боевиков
Политика, 01:51
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В Идлибе в результате взрыва автомобиля погибли более 30 боевиков

В Сирии в городе Идлиб в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, погибли десятки людей, в том числе более 30 боевиков из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (основанная на базе запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»). Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

По информации телеканала, за рулем автомобиля находился террорист-смертник. Он врезался в военный конвой группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», который двигался по окраине города. После этого произошло еще несколько взрывов. По информации очевидцев, сдетонировали боеприпасы, которые находились в машинах конвоя.

Накануне боевики из группировок «Ахрар аш-Шам» и «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили о готовности установить режим перемирия в районе Идлиба. По данным агентства Reuters, члены группировки «Ахрар аш-Шам» должны будут покинуть пограничный пункт Баб эль-Хава, находящийся на границе с Турцией и передадут контроль над приграничным районом «гражданской администрации». По информации агентства, боевики получают поставки через пункт Баб эль-Хава.

Группировка «Ахрар аш-Шам» считается одной из самых крупных оппозиционных вооруженных группировок в Сирии. В июле 2013 в группировку входили от 10 тыс. до 20 тыс. боевиков. «Хайят Тахрир аш-Шам» активно сотрудничает с «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). Также группировка выступает против сотрудничества с сторонниками сирийской оппозиции из других стран, в том числе из Турции и Саудовской Аравии. Обе группировки воюют против армии президента Сирии Башара Асада, а также противостоят военизированным проправительственным организациям «Шабиха» и членам группировки «Хезболла».

Теги: Сирия , Идлиб , «Джебхат ан-Нусра» , «Ахрар аш-Шам»
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