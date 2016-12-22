Reuters сообщило о внеплановом созыве Совбеза ООН по Израилю
Политика, 06:29
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Reuters сообщило о внеплановом созыве Совбеза ООН по Израилю
Совет Безопасности ООН соберется на незапланированное заседание в понедельник, 24 июля, на котором обсудит ситуацию на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах, передает Reuters.
Как написал в своем Twitter посол Швеции в ООН Карл Скау, созвать совещание по Иерусалиму призвали Швеция, Египет и Франция.Ранее представители стран ближневосточного «квартета» выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Старом городе в Иерусалиме. В «квартет» входят Россия, США, ЕС, ООН. Дипломаты заявили, что осуждают насилие в любой его форме и призвали израильские власти воздержаться от провокаций и принять меры по деэскалации конфликтной ситуации в районе исламских святынь в Иерусалиме.
Волнения среди арабских паломников на Храмовой горе начались после того, как израильские власти приняли меры по усилению мер безопасности. На входе были установлены металлодетекторы. Такие меры были приняты после того, как три боевика напали на израильских полицейских 19 июля и убили двоих, а также ранили одного. Трое нападавших были убиты.
В связи со сложившейся ситуацией президент Палестины Махумуд Аббас заявил, что он замораживает все связи с Израилем, пока принятые меры «против мечети Аль-Акса» не будут отменены. По его мнению, металлоискатели были установлены «по надуманному поводу».