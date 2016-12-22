Reuters сообщило о внеплановом созыве Совбеза ООН по Израилю

Совет Безопасности ООН соберется на незапланированное заседание в понедельник, 24 июля, на котором обсудит ситуацию на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах, передает Reuters.

Как написал в своем Twitter посол Швеции в ООН Карл Скау, созвать совещание по Иерусалиму призвали Швеция, Египет и Франция.