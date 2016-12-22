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Ближневосточный «квартет» обеспокоился беспорядками на Храмовой горе
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Ближневосточный «квартет» обеспокоился беспорядками на Храмовой горе
Политика, 01:25
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Ближневосточный «квартет» обеспокоился беспорядками на Храмовой горе

Представители «лижевосточного «квартета», в который входят Россия, США, ЕС и ООН очень обеспокоены эскалацией напряженности и насилия на Храмовой горе в Иерусалиме. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского Государственного департамента.

Как отмечается в сообщении, «квартет» «осуждает проявление насилия» и выражает соболезнования родным и близким тех, кто погиб во время столкновений у Храмовой горы, и пожелали «скорейшего выздоровления пострадавшим».

«Представители «квартета» призывают демонстрировать максимальную сдержанность, воздерживаться от провокационных действий и работать над деэскалацией ситуации. Представители «квартета» вновь заявляют, что насилие усиливает непонимание и принципиально несовместимо с мирным разрешением израильско-палестинского конфликта», — говорится в сообщении Госдепа.

В субботу, 22 июля, Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что в ООН проведет совещание Совета безопасности по ситуации на Храмовой горе. По данным собеседников агентства, Совбез соберется в понедельник, 24 июля. Как сообщил на своей странице в Twitter посол Швеции в ООН Карл Скау, инициаторами совещания стали Швеция, Египет и Франция.

Новые меры безопасности в Старом городе, предпринятые израильскими сотрудниками правоохранительных органов, вызвали волну протестов среди арабов, которые вылились в столкновения с полицией, в результате которых погибли три палестинца. Решение о том, чтобы постановить металлоискали и усилить меры безопасности было принято после того, как 14 июля на израильских силовиков было совершенно нападение около Львиных ворот. В результате погибли двое полицейских, а один получил ранение. Трое нападавших были убиты. Ими оказались арабы из города Умм эль-Фахм.

После установки металлодетекторов на Храмовой горе президент Палестины Махмуд Аббас заявил о приостановке контактов с Израилем на всех уровнях. Он сказал, что контакты будут разморожены после того, как израильское правительство отменит «принятые меры против мечети Аль-Акса». Аббас подчеркнул, что металлодетекторы на Храмовой горе были установлены по «надуманному поводу».

Теги: Израиль , Иерусалим , Храмовая гора , Ближневосточный «квартет»
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