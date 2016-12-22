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Суд отказался арестовывать обнажившуюся при Лукашенко и Порошенко девушку
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Суд отказался арестовывать обнажившуюся при Лукашенко и Порошенко девушку
Политика, 20:03
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Суд отказался арестовывать обнажившуюся при Лукашенко и Порошенко девушку

Печерский районный суд Киева отказался арестовывать активистку движения Femen Анжелину Диаш, которая обнажилась в присутствии президентов Петра Порошенко и Александра Лукашенко во время подписания документов в здании администрации президента Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката активистки Ярослава Яценко.

«Анжелине [Диаш] избрана мера пресечения в виде личного обязательства со сдачей заграничного паспорта», — сообщил адвокат.

Активистка движения Femen оголилась по пояс на церемонии подписания официальных соглашений 21 июля. После этого она начала скандировать лозунг «Жыве Беларусь» (девиз белорусской националистической оппозиции), та же надпись была на ее груди. Сотрудники охраны выпроводили Диаш из зала.

Как отмечал телеканал «112 Украина», девушка была аккредитована на встречу президентов Белоруссии и Украины как журналист одного из украинских СМИ.​

По информации издания «Страна.ua»​, Диаш принимала участие и в других демонстрациях Femen. Она, в частности, попыталась разбить фрагмент Берлинской стены в Киеве. Таким образом активистка выступила против проволочек с введением безвизового режима с Европейским союзом.

Анджелину Диаш задержали и доставили в Печерское райуправление. По словам Ярослава Яценко, девушке инкриминировали ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), по которой ей грозило до пяти лет лишения свободы. Он рассказал, что активистке предоставили государственного адвоката, при котором составили протокол о ее задержании. Яценко отмечал, что активистка от госадвоката отказалась.
 

Теги: суд , Петр Порошенко , Александр Лукашенко , активистка , Анжелика Диаш
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