Гидрометцентр пообещал жару в Москве на следующей неделе

В Москве на следующей неделе установится жара до 29 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр.

В понедельник, 24 июля, температура воздуха достигнет 25 градусов, а к четвергу — 29 градусов, говорится в сообщении. До среды ожидается переменная облачность, температура воздуха в понедельник и вторник составит 23–26 градусов.

Гидрометцентр заявил о начале лета в Москве 14 июля. Неделя с 17 по 23 июня была объявлена им «неделей умеренного лета».

Согласно опросу ВЦИОМа, проведенному 16–17 июля, 58% россиян назвали погоду, которая установилась этим летом, аномальной. Они также отметили ухудшение настроения из-за холодного и дождливого лета. О том, что погода повлияла на самочувствие, рассказали 45% опрошенных. При этом 8% респондентов полагают, что причиной холодного лета стало применение «климатического оружия». Жители Северокавказского и Сибирского федеральных округов не считают погоду аномальной. В этом регионе установилась жаркая погода.

В Минэкономразвития заявили, что холодное лето стало причиной роста безработицы в сельском хозяйстве, гостиничном и ресторанном бизнесах. Положительное влияние холодной погоды замечено на бизнес доставки еды, зафиксировала компания «Яндекс». Рост объема заказов в Москве вырос в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, уточнили в компании.