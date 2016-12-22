Путин рассказал об оказавшем на него наибольшее влияние событии
Политика, 17:43
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Путин рассказал об оказавшем на него наибольшее влияние событии
Президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками детского центра «Сириус» назвал распад СССР событием, оказавшим на него наибольшее влияние, прямой эфир события ведет НТВ.
Одна из воспитанниц центра задала президенту вопрос о самом важном событии в его жизни. «Все-таки, наверное, развал Советского Союза. Такой взрослый ответ, извини, но ты мне взрослый вопрос задала», — ответил Путин
5 мая 2005 года Путин в послании Федеральному собранию назвал распад СССР «величайшей геополитической катастрофой». В 2015 году на заседании дискуссионного клуба «Валдай» он вновь назвал распад СССР «безусловной катастрофой».