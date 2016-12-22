Лукашенко предложил Киеву отправлять совместную помощь в Донбасс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве предложил совместно организовать гуманитарные конвои в Донбасс через территорию, контролируемую Украиной, не прибегая к помощи посредников. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы много говорили о сотрудничестве в интересах Донецкой и Луганской областей. Мы поставляем гуманитарную помощь в эти области. Мы хотели бы работать там без посредников, и по наикратчайшему пути — через территорию Украины. И просил Петра Алексеевича (Порошенко), если у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе», — заявил президент Белоруссии во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Лукашенко добавил, что это предложение нашло отклик у Киева. «Мы в состоянии своим людям — я не считаю их чужими — помогать. Тем, которые попали в беду», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее в Киеве начались переговоры президентов Украины и Белоруссии в формате «тет-а-тет». Об этом сообщал телеканал «112 Украина». Встреча проходит в здании администрации президента Украины. Как сообщили телеканалу в пресс-службе президента Украины, Петр Порошенко в начале переговоров заявил, что по результатам встречи ожидается достижение «новых форматов, ориентиров и создание дорожной карты», которые усилят сотрудничество между двумя странами.

Накануне пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что на двусторонней встрече будут затронуты темы политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между странами. Также лидеры Украины и Белоруссии планировали обсудить урегулирование конфликта в Донбассе.