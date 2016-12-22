Двух чеченцев приговорили к колонии за финансирование и участие в ИГ

Двух жителей Чечни — Апти Чигиева (из города Аргун) и Кямрана Аушева — приговорили к двум и пяти годам колонии общего режима соответственно. Первого — за финансирование террористической организации «Исламское государство (ИГ, запрещена в России), второго — за участие в ней. Соответствующее решение вынес Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Об этом заявила агентству «Интерфакс» пресс-секретарь суда Алена Катькало.​

Аушеву также присудили штраф — 5 тыс. руб.

Пресс-секретарь отметила, что Чигиев признал свою вину. Его уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) рассматривали в особом порядке. По ее словам, в августе 2016 года Чигиев, который руководствовался «мотивами религиозного единства», передал знакомому деньги на отъезд в Сирию, чтобы «вступить там в ряды ИГ».

Аушева обвинили по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании). Следователи считают, что с лета 2015 года Аушев склонял гражданина России к отъезду в Сирию, чтобы тот участвовал в деятельности «Исламского государства». Обвиняемый и его собеседник общались с помощью мобильных приложений», — уточнила Катькало.

Согласно российскому законодательству, за склонение или вербовку в террористы предусматривается лишение свободы на срок от пяти до десяти лет и штраф до 500 тыс. руб. либо в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период до трех лет. За содействие террористам вменяется наказание в виде лишения свободы до 20 лет.