В штабе Навального в Иркутске рассказали об обысках

В предвыборном штабе оппозиционера Алексея Навального в Иркутске полиция провела обыск и изъяла листовки. Об этом сообщил РБК координатор штаба Сергей Беспалов.



По его словам, сотрудники правоохранительных органов забрали около 2 тыс. агитационных газет. «В штабе было восемь сотрудников полиции, обыск провели за два часа. В этот раз изъяли 2 тыс. газет — в десять раз меньше, чем в прошлый», — сказал Беспалов. По его словам, обыск был проведен по жалобе мэрии. «Полиция сказала: «Вы вчера проводили пикеты, мэрия пожаловалась», — добавил Беспалов.

Как рассказал Беспалов агентству «Интерфакс», мэрия жаловалась на агитацию из-за печатных материалов, которые распространялись на пикете. Беспалов отметил, что именно их и изымала полиция. Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов забрали все, что «было на бумаге».



В управлении МВД по Иркутской области не стали комментировать информацию об обысках в штабе Навального.

Как сообщается на сайте группы «Команды Навального. Иркутск» в социальной сети «ВКонтакте», митинг прошел в четверг, 20 июня, на площади труда в Иркутске. «Сегодня, несмотря на рекомендации сотрудников полиции не раздавать листовки и другие агитационные материалы, мы раздали более 200 газет и почти 800 листовок. Никаких проблем с силовыми ведомствами не возникло», — отмечалось в сообщении. По данным «Команды Навального», пикет продолжался в течение трех часов. В группе во «ВКонтакте» сообщается, что сторонники Навального планировали провести пикет в пятницу, 21 июля, напротив Дома быта и раздать «еще больше листовок и газет».

На прошлой неделе в пятницу, 14 июля, сообщалось, что в штабе Навального в Кемерово сотрудники полиции проводили обыски в связи с сообщением о том, что сторонники оппозиционера могут хранить экстремистские материалы. Сотрудники полиции изъяли агитационные листовки и газеты. С начала июля полицейские приходили с обысками в предвыборные штабы Навального в Хабаровске, Екатеринбурге и Казани. В московском штабе сотрудники правоохранительных органов провели следственные мероприятия 6 июля.