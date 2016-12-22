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За сутки в Донбассе погибли пять украинских военных
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За сутки в Донбассе погибли пять украинских военных
Общество, 13:51
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За сутки в Донбассе погибли пять украинских военных

В Донбассе за прошедшие сутки погибли пять украинских военных, восемь получили ранения. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны Андрей Лысенко, сообщает «Укринформ».

Он уточнил, что одного солдата убил снайпер недалеко от поселка Новгородское. Трое погибли в бою возле Красногоровки, еще семеро там же получили ранения. При обстреле позиции «Шахта «Бутовка» погиб один военнослужащий, одного ранили.

Лысенко добавил, что еще один солдат попал в плен. Представитель Минобороны пообещал, что «украинская власть будет прилагать все усилия, чтобы вернуть военного домой.

Накануне четверо украинских военных погибли при обстреле Красногоровки из «Градов» и один солдат под обстрелом в районе Новгородского.

Ранее, 19 июля, группа военнослужащих армии Украины подорвалась на взрывном устройстве в районе Новотошковского. Трое из них погибли, трое получили ранения.

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак 4 июля сообщил, что с начала боевых действий на востоке страны погибли более 2,7 тыс. украинских военнослужащих, а число раненых превысило 10 тыс.

Теги: Украина , Донбасс , военные
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