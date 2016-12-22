За сутки в Донбассе погибли пять украинских военных

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Германия приостановит поставки оружия в Турцию

ЦБ ответил Генпрокуратуре на претензии по банку «Югра»

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Курс евро на 22 июля

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Курс доллара на 22 июля

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