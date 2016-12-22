На шахте «Уралкалия» в Пермском крае погиб рабочий

На шахте «Уралкалия» БПКРУ-4 близ города Березняки в Пермском крае погиб рабочий, заявили в пресс-службе компании. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили агентству, происшествие случилось 17 июля. По факту гибели рабочего компанией проводится проверка, о результатах которой будет сообщено позднее. «Уралкалий» пообещал выплатить денежную компенсацию семье погибшего.

Как сообщает газета «Комсомольская правда» со ссылкой на начальника следственного отдела по городу Березняки Дмитрия Малинина, по предварительной версии причиной смертельной травмы рабочего стало то, что он запутался в электрическом кабеле. У погибшего осталось двое несовершеннолетних детей.

В 2014 году на шахте «Уралкалия» «Соликамск-2» произошел обвал породы, на поверхности образовалась воронка размером 80 м. Потери от обвала составили, по оценке компании, $1 млрд.