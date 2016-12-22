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Суд арестовал соучредителя задолжавшего зарплату завода в Нижнем Тагиле
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Суд арестовал соучредителя задолжавшего зарплату завода в Нижнем Тагиле
Общество, 12:56
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Суд арестовал соучредителя задолжавшего зарплату завода в Нижнем Тагиле

Суд отправил под домашний арест одного из учредителей Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который обвиняется в невыплате заработной платы работникам предприятия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Как отмечается в сообщении, обвиняемый будет находиться под домашним арестом до 5 сентября.

По данным следствия, более 200 работникам завода задолжали зарплату с декабря 2015 года по январь 2017 года в размере около 10 млн руб. Всего за счет невыплаты зарплаты было сокрыто 5 млн руб. доходов, которые должны были пойти на уплату налогов или иных сборов. Также следователи выявили хищение имущества на сумму 32 млн руб.

О том, что происходит на заводе, стало известно президенту Владимиру Путину во время «Прямой линии» 15 июня, а 9 июля российский лидер передал обращение работников предприятия губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Российский лидер назвал «борзотой» невыплату заработной платы сотрудникам Нижнетагильского завода и заявил, что главе региона необходимо заняться этой проблемой.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов рассказал ТАСС, что предприятие считается банкротом «уже долгое время», но процедура банкротства завершится нескоро. «Ждать довольно долго», — сказал он. Носов отметил, что имущества завода должно хватить, чтобы покрыть долги по зарплате его сотрудникам. Мэр заявлял 10 июля, что выплата задолженности работникам завода уже начались.

Следственный комитет возбудил три уголовных дела по факту невыплаты заработной платы на Нижнетагильском заводе, а именно по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам). В рамках уголовного дела были допрошены директор предприятия Сергей Янковец и один учредитель.

Теги: завод , долги по зарплате , Нижний Тагил
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