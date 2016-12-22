Депутаты в последнем чтении одобрили запрет анонимайзеров

Госдума одобрила в третьем, последнем чтении закон о запрете анонимайзеров, передает корреспондент РБК.

Внесенные в июле группой депутатов от фракций «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ поправки в закон «О защите информации» одобрили 373 депутата, два проголосовали против и два воздержались.

Принятые нижней палатой поправки запрещают владельцам анонимайзеров и VPN-сервисов предоставлять доступ к сайтам, которые заблокированы на территории России. Также, согласно поправкам, Роскомнадзор получает право блокировать сайты, где будет размещена информация о средствах обхода блокировок. Также закон предписывает операторам поисковых систем прекращать на территории России выдачу ссылок на информационные ресурсы, включенные в перечень Роскомнадзора.

Как ранее рассказывали РБК два источника в нижней палате, ускорить принятие законопроектов о регулировании в Сети депутатов во время закрытого правительственного часа просил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

При этом, как ранее отмечали в комментариях РБК эксперты, в законопроекте заложена опасность, что под запрет могут попасть популярные ресурсы, включая поисковики и магазины приложений. В свою очередь, как отмечал руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк, «в законопроекте заложена возможность расширенной трактовки понятия того, кто может быть признан «владельцем информационных систем, которые могут использоваться на территории России для обхода ограничения доступа», и не исключено, что Роскомнадзор будет требовать убирать информацию о средствах обхода блокировок под угрозой блокировки самого этого ресурса», — рассказывал Козлюк РБК.