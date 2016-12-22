Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,28 58,77 EUR Нал. 68,99 68,33 USD Бирж. 58,95 +0,01 EUR Бирж. 68,64 +0,08 USD ЦБ. 59,08 -0,16 EUR ЦБ. 68,00 -0,27 EUR/USD 1,16 +0,00 ММВБ 1929,49 -0,87% РТС 1031,08 -0,72% Brent 49,59 +0,63% DJIA 21611,78 -0,13% Nasdaq 6390,00 +0,08% FTSE 7502,18 +0,19%
Депутаты в последнем чтении одобрили запрет анонимайзеров
Лента новостей
Чистая прибыль «Магнита» сократилась в первом полугодии на 20% 11:23, Бизнес Готов ли консервативный бизнес вести свои операции в гаджетах 11:19, Партнерский материал Депутаты в последнем чтении одобрили запрет анонимайзеров 11:13, Технологии и медиа Структура Леонида Михельсона обустроит зону у Патриаршего моста в Москве 11:11, Бизнес Новичок принес «Манчестер Юнайтед» победу в дерби 11:10, Спорт Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли в Донецкой области 11:04, Общество Россия поставит в Китай четыре вертолета Ми-171Е 11:01, Бизнес Где помогают людям, которые делают мир лучше 11:00, Партнерский материал Reuters узнал об условиях обмена «Роснефтью» залоговых прав на Citgo 10:59, Бизнес Депутаты одобрили запрет на анонимность в мессенджерах 10:57, Политика «Аэрофлот» объявил о новой схеме поощрения пилотов 10:49, Бизнес Госдума ужесточила наказание за склонение детей к суициду 10:38, Политика Компенсационный фонд: что изменится для дольщиков и девелоперов 10:28, Недвижимость В Минобороны рассказали о семи случаях перехвата иностранных самолетов 10:27, Политика МЧС продлило штормовое предупреждение в Москве до 22 июля 10:14, Общество При столкновении автобуса и фуры под Тольятти пострадали десять человек 10:08, Общество Самолет Москва — Барнаул экстренно сел в Казани 10:04, Общество Героями нового календаря Pirelli стали только темнокожие модели 09:56, Стиль Ростуризм подтвердил отсутствие россиян среди пострадавших в Турции 09:54, Общество Ни дом, ни квартира: как выглядят самые дорогие московские таунхаусы 09:50, Недвижимость  Siemens прекратит поставки оборудования для госзаказов в России 09:44, Политика WSJ назвала нового кандидата на пост главы PR-службы Белого дома 09:38, Политика Бречалов выдвинул в Совфед соратницу Кириенко и олимпийского чемпиона 09:33, Политика Календарь Pirelli 2018 года: героями стали только темнокожие модели 09:30, Стиль Землетрясение у берегов Греции и Турции. Фоторепортаж 09:23, Фотогалерея  В Испании эксгумировали останки Сальвадора Дали 08:22, Общество ЦБ отозвал лицензию у татарского банка 08:18, Финансы Вышедший в день смерти Честера Беннингтона клип собрал 5,2 млн просмотров 08:14, Общество
Депутаты в последнем чтении одобрили запрет анонимайзеров
Технологии и медиа, 11:13
0
Депутаты в последнем чтении одобрили запрет анонимайзеров

Госдума одобрила в третьем, последнем чтении закон о запрете анонимайзеров, передает корреспондент РБК.

Внесенные в июле группой депутатов от фракций «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ поправки в закон «О защите информации» одобрили 373 депутата, два проголосовали против и два воздержались.

Принятые нижней палатой поправки запрещают владельцам анонимайзеров и VPN-сервисов предоставлять доступ к сайтам, которые заблокированы на территории России. Также, согласно поправкам, Роскомнадзор получает право блокировать сайты, где будет размещена информация о средствах обхода блокировок. Также закон предписывает операторам поисковых систем прекращать на территории России выдачу ссылок на информационные ресурсы, включенные в перечень Роскомнадзора.

Как ранее рассказывали РБК два источника в нижней палате, ускорить принятие законопроектов о регулировании в Сети депутатов во время закрытого правительственного часа просил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

При этом, как ранее отмечали в комментариях РБК эксперты, в законопроекте заложена опасность, что под запрет могут попасть популярные ресурсы, включая поисковики и магазины приложений. В свою очередь, как отмечал руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк, «в законопроекте заложена возможность расширенной трактовки понятия того, кто может быть признан «владельцем информационных систем, которые могут использоваться на территории России для обхода ограничения доступа», и не исключено, что Роскомнадзор будет требовать убирать информацию о средствах обхода блокировок под угрозой блокировки самого этого ресурса», — рассказывал Козлюк РБК.

Теги: Госдума , Интернет , госрегулирование , анонимайзеры
Главное
Siemens прекратит поставки оборудования для госзаказов в России Политика
Материалы по теме
Депутаты одобрили запрет на анонимность в мессенджерах Политика
В налоговой службе опровергли получение права блокировать анонимайзеры Политика
Налоговая служба получила право блокировать анонимайзеры и VPN-cервисы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку