Siemens рассказал о новой схеме работы в России

Немецкий концерн Siemens в связи с «нарушением контрактов» поставок его продукции в Россию инициировал разрыв лицензионного соглашения с российскими компаниями. Об этом говорится на сайте концерна.

В заявлении компании говорится, что Siemens получил «достоверную информацию» о поставках его газовых турбин в Крым вопреки санкциям через Краснодарский край.

В связи с этим Siemens «рассматривает все возможные взаимодействия» между своими дочерними предприятиями и другими организациями в отношении поставок турбин в Россию. Так, одним из шагов концерна стал выход из числа акционеров компании «Интеравтоматика», в которой немецкой компании принадлежит миноритарная доля (45,7%).

Также концерн инициировал расторжение лицензионного соглашения с российскими компаниями в области поставок оборудования для электростанций. За это время компания планирует реализовать дополнительный режим управления, чтобы контролировать поставки и установки турбин «в согласованном месте». Среди этих мер будет создан пункт доставки и установки оборудования сотрудниками Siemens, а также пункт, предусматривающий выполнение всех таких работ только компаниями, мажоритарная доля в которых принадлежит немецкому концерну или его российской «дочке» OOO Siemens.

Ранее о том, что Siemens рассматривает возможность выхода из совместных предприятий с российскими компаниями после скандала с поставкой газовых турбин, сообщал Wirtschafts Woche. При этом пресс-секретарь Siemens Филипп Энч заявил агентству «РИА Новости», что статья в Wirtschafts Woche являются «интерпретацией автора» и концерн лишь намерен рассмотреть дальнейшие последствия.

Впервые о том, что газовые турбины, которые могли быть созданы Siemens, были отправлены в Крым, 5 июля сообщило Reuters. В тот же день собеседник РБК рассказал, что у турбин при участии «Интеравтоматики» поменяли автоматику. Позже компания «Технопромэкспорт» («дочка» «Ростеха») сообщила, что турбины были закуплены на вторичном рынке и модернизированы на российских предприятиях.