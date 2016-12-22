Ликсутов допустил появление поездов без машинистов в московском метро

Заместитель мэра Москвы Максимум Ликсутов допустил появление поездов без машинистов в столичном метро. Об этом он сказал в интервью телеканалу РБК.



«Так или иначе мы рассматриваем возможность работать без машинистов в метро на некоторых линиях», — сказал он. Однако впоследствии в интервью он отметил, что московские власти «не могут на это пойти», поскольку такая мера «ухудшит интервал движения».

«Лучшие технологии, которые сейчас есть в мире, они, к сожалению, вдвое увеличивают интервалы движения, чем при управлении с машинистами», — пояснил он. В качестве примера заместитель мэра привел ситуацию в Париже, в метрополитене которого на одной из линий есть автоматическое управление поездами. По его словам, интервал движения на этой линии парижского метро составляет 3 минуты, а интервал движения поездов в московском метро — 90 секунд.

Ликсутов отметил, что вопрос об автоматическом управлении поездов в метро столицы будет обсуждаться еще нескоро. «Это дальняя перспектива, это не вопрос даже 2017–2019 годов — это дальше», — заключил он.

В феврале прошлого года в метро Москвы появился первый поезд на автопилоте, который следует по Кольцевой линии. В пресс-службе Московского метрополитена тогда отмечали, что в ближайшее время ожидается появление еще двух таких поездов.