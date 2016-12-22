Депутат призвал закрыть MDK за шутку о смерти экс-солиста «Иванушек»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить деятельность паблика MDK во «ВКонтакте» на соблюдение законодательства России. Об этом он сообщил РБК.

«Мы помним печальный опыт — «Шарли Эбдо», по которым я также направлял запрос, когда они — в кавычках назовем это шуткой — обсуждали пророка Мухаммеда, Святую Троицу и катастрофу в Египте (в котором погибли 224 человек, 212 из которых — граждане России. — РБК). В данной ситуации я тоже считаю, что глумиться над смертью не соответствует нормальному человеческому восприятию действительности. «Шутки» над Олегом Яковлевым — последняя история, до этого была Жанна Фриске, это же не единичный случай», — сказал Сухарев.

Генеральный директор MDK Роберто Панчвидзе считает, что в опубликованной шутке нет ничего противозаконного. «Даже Андрей Григорьев-Апполонов (один из вокалистов группы. — РБК) не посчитал это оскорблением. Под постом в Instagramm он оставил комментарий: «Земля тополиным пухом ему». Если коллега Яковлева использует наши крылатые выражения, которые мы подхватили из интернета, то это моментально декриминализирует это выражение в сети. Сухарев пиарится за счет MDK», — сказал в разговоре с РБК Панчвидзе.

Он отметил, что эта шутка могла обидеть только особо ранимых людей. По его словам, опасения, что MDK могут заблокировать остаются, но паблик готов «выступить с конкретной позицией о том, что ничего противоправного не было сделано».

После смерти Олега Яковлева на странице сообщества появилась запись с упоминанием тополиного пуха.​

Музыкант Олег Яковлев скончался 29 июня из-за остановки сердца. Ему было 47 лет. Прощание с артистом прошло 1 июля на Троекуровском кладбище в Москве.

Сообщество MDK неоднократно обвиняли в ксенофобии и неуместных высказываниях. В октябре 2015 года суд постановил заблокировать группу после того, как в сообществе выложили запись с циничной шуткой о смерти певицы Жанны Фриске.

Сообщество MDK создало новую страницу в мае 2016 года сразу же после блокировки. Генеральный директор «ВКонтакте» Борис Добродеев подтвердил РБК факт переноса подписчиков заблокированного MDK в новое сообщество. «7,5 млн человек пользователей, которые решили, что им в целом MDK интересен, ни при чём, и по этой причине их решили перенести в новое сообщество», — заявил Добродеев.