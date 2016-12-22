Еврокомиссия решила не запрещать бельгийский картофель фри

Европейский союз согласился изменить правила безопасности для приготовления пищевых продуктов, тем самым разрешив Бельгии использовать двойную обжарку для приготовления национального блюда — картофеля фри. Об этом сообщил министр агрокультуры Бельгии Вилли Борсус на своей странице в Twitter.



«Бельгийская картошка фри спасена! Европа услышала Бельгию», — написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщает Reuters, Европейская комиссия постановила, что кафе и рестораны должны принять меры для снижения уровня акриламида в своей продукции. По словам Борсуса, в ЕС услышали просьбу Бельгии и включили ее поправки, чтобы сохранить технологию производства картофеля фри. В постановлении Европейской комиссии есть пункт, что ограничение на акриламид вводится в соответствии с размером и типом производства.

О том, что Европейская комиссия планировала запретить акриламид, который образуется в результате жарки мяса и картофеля, сообщалось 20 июня. В связи с такими планами в Бельгии заявили, что бельгийцы не смогут готовить картофель фри, который, как полагают бельгийцы, изобрели во Фландрии еще в XVI веке. Дело в том, что он готовится методом двойной обжарки. Сначала картофель обжаривается для мягкости, а затем — при более высокой температуре до образования хрустящей корочки.

В Европейской комиссии предложили бланшировать картофель перед жаркой, чтобы не выделялся акриламид, которое в ЕК считают вредным веществом. В Бельгии заявили, что при способе, который предлагает комиссия, не получится достигнуть необходимого вкуса картофеля. С просьбой не запрещать «национальную гастрономическую гордость» обратился министр туризма Бельгии Бен Вейтс, направив письмо еврокомиссару по здравоохранению Витенису Андриукайтиса. Он призвал не принимать меры, которые могут привести к «непредвиденным последствиям» для «гастрономического наследия» Бельгии.