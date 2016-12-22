Путин рассказал о духовном каркасе России

Президент Владимир Путин назвал русский язык «естественным духовным каркасом» России. Об этом он заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям, сообщает «Интерфакс».

«Русский язык для нас — язык государственный, язык межнационального общения. Его ничем заменить нельзя. Он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны», — сказал Путин. Он добавил, что каждый в России должен знать русский язык. Президент заявил о недопустимости снижения объемов изучения русского языка в школах страны.

По его словам, русский язык незаменим, поскольку является «языком межнационального общения» в России. «Языки народов России — это неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, также недопустимо, как снижать уровень и время преподавания русского [языка]», — подчеркнул Путин.

Президент в послании к Федеральному собранию в 2012 году заявлял о дефиците «духовных скреп» в России, таких как «милосердие, сочувствие, сострадание друг другу, поддержка и взаимопомощь». Тогда же президент отметил: «В стране наблюдается дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились». Путин призвал поддержать «институты, которые являются носителями традиционных ценностей, исторически доказали свою способность передавать их из поколения в поколение». Также президент пообещал «укреплять прочную духовно-нравственную основу общества».

В начале июля текущего года Рособрнадзор предлагал допускать девятиклассников к сдаче Основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку только после прохождения собеседования. Об этом на межрегиональной конференции по оценке качества образования заявлял глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«Мы предлагаем регионам, у нас уже модель есть, устное собеседование как допуск к итоговой аттестации после девятых классов. Мы предлагаем это добровольно, но вводить сейчас не на ЕГЭ, а как допуск к итоговой аттестации в девятых классах», — отметил глава ведомства. В пресс-службе Рособрнадзора РБК тогда заявили, что «детали модели (собеседования как допуска к ОГЭ по русскому языку) прорабатываются, подробности будут в начале учебного года».