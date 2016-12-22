ФССП опровергла данные об 1 трлн руб. безнадежных долгов

В России безнадежными долгами признаны 11% долгов, что составляет 247 млрд руб., а не один триллион, как сообщала газета «Известия». Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов, передает «Интерфакс».

Как отмечается в сообщении, всего на исполнении ФССП по состоянию на 1 июня 2017 года находилось более 4,3 млн исполнительных производств на взыскание задолженности по кредитам. Как рассказали в ведомстве, по просроченным кредитам россияне задолжали 2,6 трлн руб. «Только 11%, или 488 тыс. от общего количества исполнительных производств, находившихся на исполнении, окончено в связи с невозможностью взыскания с должника задолженности по кредиту», — отмечается в сообщении.

В ФССП отметили, что по 81% случаев судебные приставы принудительно взыскали задолженности, из которых 37% взыскиваний приходилось на заработную плату.

В четверг, 20 июля, газета «Известия» со ссылкой на свои источники сообщила, что ФССП планирует закрыть без взыскания 49% полученных запросов по долгам на сумму около одного триллиона рублей. Окончание производства по долгам без взыскания означает, что кредитор признан банкротом или у него больше нет имущества, которое можно было взыскать. По данным Национального центра банкротств, к июню 2017 года сумма долга россиян, которые были признаны банкротами, составляет 24,74 млрд руб. Данная сумма возросла на 65% по сравнению с началом 2017 года.