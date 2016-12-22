Кремль объяснил обещание Путина Алексеевой помиловать сенатора-«душегуба»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин обещал правозащитнице Людмиле Алексеевой помиловать бывшего сенатора Игоря Изместьева, который отбывает пожизненное заключение по обвинению в организации массовых убийств.

«Да. Президент сказал, что это возможно, и что на это потребуется время», — сказал Песков «Интерфаксу» в ответ на вопрос, действительно ли президент дал такое обещание.

О том, что Алексеева попросила президента помиловать Изместьева и он дал ей такое обещание, рассказала сама правозащитница во время заседания Совета по правам человека.

​«Я президенту сказала: это не подарок, это просьба — сделайте доброе дело. Помилуйте Игоря Изместьева. Вот как раньше он помиловал [Сергея] Баранова. Он и разбойник, и душегуб, и все на свете», — сказала она, передавал корреспондент РБК. Алексеева также подчеркнула, что помилование — это «акт милосердия».

Изместьев был сенатором от Башкирии с 2001 года по 2007 год. Через несколько месяцев, после того как он досрочно сложил свои сенаторские полномочия из-за обвинений в том, что он занимается предпринимательской деятельностью, ему предъявили ряд обвинений в громких уголовных делах. Среди них покушение на жизнь сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова, убийства бывшего главного бухгалтера ЗАО «Башнефтехимторг» Валерия Сперанского и московского нотариуса Галины Перепелкиной.