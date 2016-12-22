В Москве на полицейских завели дело за применение силы к адвокату

В Москве следователи возбудили дело против двух полицейских, применивших силу к адвокату и его клиенту, сообщается на сайте главного управления СК России по столице.
Инцидент произошел 30 июня в отделении полиции на Самокатной улице. Полицейские применили «физическое насилие» в отношении посетителей.
«Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что адвоката и его доверителя спустили с лестницы. Потерпевшие получили множественные ушибы, кровоподтеки и ссадины, они обратились за помощью к медикам. «У адвоката также было зафиксировано растяжение связок», — сообщил собеседник агентства.
В отношении сотрудников полиции возбудили дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее РБК Нижний Новгород сообщил, что в Нижегородской области через семь лет доследственной проверки возбудили дело против сотрудника полиции. Пострадавшего Дениса Крамчанинова доставили в участок из дома, а там полицейский пытался заставить его взять на себя вину в уличной краже. Правоохранитель несколько раз ударил молодого человека по голове, сжимал ему пальцы пассатижами и заставлял приседать в противогазе.