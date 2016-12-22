Вертолеты России и United Helicopters поставят 10 вертолетов в Китай

Холдинг «Вертолеты России», который входит в государственную корпорацию «Ростех», на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 заключил с компанией United Helicopters International Group три контракта на поставку 10 вертолетов в Китай в 2017-2018 годах, говорится сообщении, которое поступило в РБК.

По этим соглашениям, для поставки в Китай United Helicopters получит пять легких вертолетов «Ансат» в медицинской комплектации, три транспортных вертолета Ми-171 и два пожарных Ка-32А11ВС.

«Я уверен, что эта поставка, которая впервые включает медицинский «Ансат», будет способствовать обновлению и укреплению вертолетного парка Китая», — отметил генеральный директор «Вертолетов России» Андрей Богинский по итогам подписания контрактов.

Первую партию вертолетов, в которую войдут два пожарных Ка-32, поставят заказчику до конца 2017 года, а полностью контракты исполнят в середине 2018 года. Эти вертолеты будут использовать для тушения пожаров в условиях сложного городского рельефа с ограниченным доступом к высоткам и в труднодоступных горных и лесных районах. Ка-32 несколько лет используются в Китае для пожарно-спасательных миссий.

Вертолет для медицинских целей «Ансат» в Китай поставят впервые. Его используют для пациентов в критическом состоянии и для людей, которых нельзя перевозить на большие расстояния традиционными средствами. Вертолет также используют в труднодоступных районах.

«Ансат» — самый дешевый вертолет среди конкурентов в этом классе. Правительство Китая в ближайшее время собирается купить «большое количество таких вертолетов для максимального удовлетворения потребностей населения», — отметил управляющий директор United Helicopters Ли Сюэфэн.

Вертолеты Ми-171 уже давно используют в Китае для транспортировки и эвакуации людей из зон бедствия. Также с их помощью перевозят различные грузы, например, медицинские принадлежности, гуманитарную помощь и строительные материалы.

В подмосковном городе Жуковском проходит XIII Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017). 19 июля холдинг «Вертолеты России» подписал контракт на поставку Министерству обороны России в 2018-2019 годах двух Ми-38, которые изготовят в Казани. Казанский вертолетный завод к 2020 году поставит в войска около 15 новых вертолетов Ми-38 для разных целей.

В «Вертолеты России» входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро (КБ), предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, которая занимается послепродажным сопровождением в России и за ее пределами.