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Госдума ввела возрастной порог для главврачей и их замов
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Госдума ввела возрастной порог для главврачей и их замов
Политика, 11:58
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Госдума ввела возрастной порог для главврачей и их замов

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который устанавливает возрастной порог в 65 лет для руководителей медицинских организаций и их замов. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Автором законопроекта являются депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». Он был внесен на рассмотрение российского парламента в январе 2017 года.

Согласно опубликованному тексту законопроекта (doc.) на сайте Госдумы, предлагается внести изменения в ст. 350 Трудового кодекса (некоторые особенности регулирования труда медицинских работников). Он вводит возрастной порог в 65 лет для руководящих должностей в медицинских учреждениях вне зависимости от сроков трудового договора сотрудников. Когда медработник достигнет данного возраста, он может перевестись с письменного согласия на другую должность его квалификации. Также «учредитель» может продлить его пребывание в должности, но только до 70 лет «по представлению общего собрания (конференции) работников» медицинской организации.

​Законопроект предлагает вступление новой законодательной нормы с 1 октября 2017 года.

Против законопроекта выступили справороссы, заявил депутат Олег Нилов. Также инициативу единороссов раскритиковали коммунисты. «Прежде всего эффективность и профессионализм, только потом возраст», — заявил член фракции КПРФ Алексей Куринный.

Как рассказал РБК один из авторов законопроекта, член партии «Единая Россия» Андрей Исаев, похожая норма есть в трудовом законодательстве, касающемся образования. Он отметил, что введение возрастного порога для медицинских работников необходимо для того, чтобы руководящие кадры в медицинских организациях «обновлялись». Он пояснил, что принятие законопроекта не означает, что главврачей и их замов по достижении 65 лет будут увольнять. Исаев пояснил, что они могут стать, например, «членами наблюдательного совета», если решит коллектив.

Профсоюз работников здравоохранения России выступил «категорически против» возрастного порога для главврачей и их заместителей. Об этом в мае заявлял глава профсоюза Михаил Кузьменко. По его словам, медицинская отрасль потеряет «многих хороший руководителей». Кузьменко отметил, что на данный момент в России не хватает 40 тыс. врачей. «Я сомневаюсь, что сразу можно подобрать главного врача, который пойдет (в отдаленные регионы. — РБК)», — сказал он.

Теги: медицина , законодательство , Госдума России , возрастной порог
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