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Учитель попросил у Фонда кино 90 млн руб. на фильм о Цое
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Учитель попросил у Фонда кино 90 млн руб. на фильм о Цое
Общество, 11:20
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Учитель попросил у Фонда кино 90 млн руб. на фильм о Цое

Режиссер Алексей Учитель снимет фильм «Цой» о жизни солиста группы «Кино». Студия «Рок» презентовала идею киноленты на очной защите проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами кинопроизводства Фонда кино, сообщает «Интерфакс».

Бюджет фильма составит 150 млн руб. Киностудия «Рок» запрашивает у Фонда кино 90 млн руб., из них 60 млн на безвозвратной и 30 на возвратной основе.

По словам режиссера, он давно задумал этот проект. С точки зрения Учителя потенциал кинофильма о Викторе Цое не меньше, чем у фильма о Владимире Высоцоком.

«Это история роуд-муви, главный герой — водитель, который сбил Виктора. Нашей студии принадлежит право на восемь песен, видео с изображением Виктора. Это даст ощущение, что он со зрителями», — сказал он.

По словам Учителя, фильм будет рассказывать о зрелом этапе жизни музыканта. В киноленте будет отражена история последней любви Цоя. По словам режиссера, прежде всего, это история с «мелодраматическим акцентом». Он также рассказал, что хочет обойтись без исполнителя роли лидера «Кино».

В 1987 году Учитель уже выпустил фильм про рок-музыкантов. В документальной ленте «Рок» снялись — Борис Гребенщиков, Юрий Шевчук, Виктор Цой, Олег Гаркуша и Антон Адасинский.

Теги: фильм , Виктор Цой , Алексей Учитель
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