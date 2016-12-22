Сбербанк создал свою дочернюю микрокредитную компанию

Сбербанк зарегистрировал микрокредитную компанию, узнал «Коммерсантъ». По данным издания, работать она начнет уже в этом году. В банке газете заявили, что через свою «дочку» рассчитывают привлечь новых клиентов

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Сбербанк намерен вплотную заняться микрофинансированием. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой свои источники на банковском рынке.

Издание указывает, что Сбербанк уже зарегистрировал дочернюю микрокредитную компания (МКК) «Выдающиеся кредиты» 18 мая 2017 года, а начале июля ММК была внесена в реестр ЦБ. По данным «СПАРК-Интерфакс»​, 99% акций «Выдающихся кредитов» принадлежит компании «Корус Консалтинг СНГ», которой на 100% владеет ПАО «Сбербанк». Ее генеральным директором стал Валерий Коломыцев.

Компания будет специализироваться на ​выдаче займов для микро- и малого бизнеса (в том числе ИП), сообщили собеседники издания на рынке. Пилотный проект банка по микрофинансированию будет запушен в третьем квартале текущего года, удалось выяснить «Коммерсанту». Банк планирует выдавать микрозаймы на суммы до 1 млн руб. предпринимателям в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. По итогам пилотного проекта планируется расширить линейку продуктов и количество регионов.

Директор дивизиона корпоративного кредитования Сбербанка Сергей Бессонов сообщил газете, что через «Выдающиеся кредиты» банк рассчитывает больше узнать о своих клиентах и оценить их бизнес, а в будущем — предложить клиентам микрофинансовой организации выгодные условия кредитования в самом Сбербанке. Размеры ставок, которые ММК Сбербанка планирует предложить клиентам, в Сбербанке не раскрыли, отметив, что предложение будет на уровне кредитной ставки небольших региональных банков.

По мнению экспертов, «Выдающиеся кредиты» смогут предложить своим клиентам ставки ниже существующих сейчас на рынке. «По моей оценке, ставка для бизнеса будет около 30% годовых», — говорит заместитель гендиректора ГК «Финам» Ярослав Кабаков. Это сопоставимо со среднерыночным значением для данной категории займов — 35–40%, отмечает газета.