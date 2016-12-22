СМИ узнали о возможном покушении на Эрдогана на саммите G20

Перед саммитом G20 в Гамбурге Турция предупредила власти Германии о вероятном покушении на президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Welt со ссылкой на источники в полиции Германии.

Соответствующее предупреждение Турция направила в федеральное управление уголовной полиции ФРГ перед саммитом. В нем турецкие спецслужбы предупредили, что организаторы покушения могут переодеться полицейскими. Кроме того, в письме власти Турции назвали имя предполагаемого организатора нападения на президента.

В полиции Германии в ответ на запрос Welt подтвердили, что получили предупреждение. В то же время, представитель полиции отметил, что немецкие спецслужбы сочли, что покушение на президента было неосуществимым. В связи с этим службы безопасности не стали дополнительно усиливать меры охраны. Кроме того, власти Турции предупредили о риске нападений со стороны курдских активистов. Это предупреждение немецкая полиция также сочла необоснованным.

Накануне, 19 июля, стало известно, что Анкара передала немецким властям список лиц, подозреваемых в поддержке террористов. В список вошли компании и физические лица, которые, как полагают в Турции, связаны с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в попытке госпереворота в 2016 году. Среди прочих, в него попали вошли автомобильный концерн Daimler, химическая группа BASF, закусочная турецкой кухни. Спецслужбы Германии сочли подготовленный список «абсурдным».