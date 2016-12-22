Компания Amazon запустила собственную социальную сеть под названием Spark, сообщает Reuters. Сервис будет ориентирован на совершение покупок на базе интернет-компании.

Spark доступен в приложении Amazon для iPhone, говорится в описании сервиса на сайте компании. В Spark пользователи смогут обмениваться описаниями товаров, выбирать понравившиеся и комментировать их. Также клиенты Amazon смогут оставлять отзывы о своих покупках и опыте их использования. Reuters отмечает, что созданная Amazon социальная сеть напоминает Instagram и сервис Pinterest.

Ранее, 17 июля, стало известно, что «Яндекс» намерен трансформировать сервис «Яндекс.Маркет» в подобие онлайн-гипермаркета. В рамках этой модели компания намерена поставить под свой контроль вопросы логистики и доставки товаров конечным покупателям.