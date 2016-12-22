МИД раскритиковал «зацикленность» СМИ на второй встрече Путина и Трампа

Замглавы МИД Сергей Рябков раскритиковал в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1» «фиксацию» СМИ на теме второй встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Рябков заметил, что «каждый из членов двадцатки» имеет право во время ужина общаться «с теми и так, как ему представляется целесообразным». Замглавы МИД добавил, что существуют «десятки контактов такого рода, которые не фиксируются», а «фиксация» на них есть «в головах у тех, кто в этом видит какой-то криминал».
Ранее Reuters сообщило, что во время саммита «Двадцатки» в Гамбурге Путин и Трамп, кроме предусмотренной по графику встречи, имели еще один, короткий, разговор, о котором ранее не сообщалось. Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер подтвердил факт второго разговора.
В то же время Белый дом отказался признать разговор «второй встречей», а присутствие при разговоре только переводчика Путина объяснил тем, что переводчик Трампа не знал русского языка. Сам Дональд Трамп назвал на своей странице в Twitter обсуждение «второй встречи» СМИ и «фейковые новости» вокруг нее «тошнотворными».
Первая личная встреча Путина и Трампа произошла в рамках саммита «Двадцатки» 7 июля в Гамбурге и продолжалась более двух часов.