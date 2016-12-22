Полиция будет останавливать автобусы с уставшими водителями

МВД приняло решение останавливать пассажирские автобусы в случае нарушения режима труда и отдыха водителей, заявил первый замглавы МВД Александр Горовой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Горовой признал, что хотя и прогнозирует «определенный негатив среди пассажиров», но выражает надежду «пробудить» хозяйствующие субъекты выполнять требования Минтранса по выполнению условий труда и отдыха водителей. ​Данные меры замглавы МВД обосновал тем, что за последнее время «из 115 погибших пассажиров по вине водителей автобусов 39 погибли именно в тот момент, когда, на наш взгляд, водители уснули».

Горовой добавил, что с учетом приближения учебного года будет усилена проверка автобусов и водителей, перевозящих детей. Он заключил, что хотя лицензирование пассажирских перевозок может стать дополнительным рычагом для автоинспекции, МВД усилит надзор также и над ними.

​Ранее сообщалось, что МВД разрешило проверять автомобилистов вне стационарных постов, отменив действовавший последние пять лет запрет. Данная мера обосновывалась необходимостью повышения эффективности работы автоинспекции в условиях сокращения штата. Опрошенные РБК эксперты заметили, что данные меры могут привести к злоупотреблениям со стороны сотрудников автоинспекции.

Наиболее резонансным ДТП с участием пассажирского автобуса стала катастрофа в Татарстане 2 июля. В результате ночного столкновения с грузовиком близ города Заинска перевернулся и загорелся автобус. Из 29 находившихся в автобусе человек погибли 14 пассажиров. По одной из версий, причиной ДТП могла стать хроническая усталость водителя.