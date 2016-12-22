Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,38 58,89 EUR Нал. 68,52 67,88 USD Бирж. 58,95 -0,23 EUR Бирж. 67,88 -0,51 USD ЦБ. 59,24 -0,13 EUR ЦБ. 68,28 -0,12 EUR/USD 1,15 -0,00 ММВБ 1950,67 +0,15% РТС 1041,71 +0,31% Brent 49,50 +1,64% DJIA 21603,40 +0,13% Nasdaq 6374,29 +0,47% FTSE 7419,59 +0,40%
«МегаФон» дал скидку пожаловавшемуся абоненту на 982 года
Лента новостей
МВД начало проверку после акции «Левого блока» у здания Роскомнадзора 18:10, Общество «Манчестер Сити» согласовал трансфер футболиста «Реала» за €35 млн 18:03, Спорт МВД разрешило останавливать автомобилистов вне стационарных постов 18:00, Общество Естественная убыль населения России выросла почти втрое 17:59, Общество Путин поручил заняться вопросом о бесплатных лекарствах льготникам 17:47, Политика В Челябинской области с рельсов сошли два вагона грузового поезда 17:44, Общество «МегаФон» дал скидку пожаловавшемуся абоненту на 982 года 17:40, Общество Госдума одобрила идею сажать на 15 лет за склонение детей к суициду 17:36, Политика Британские власти перенесли срок повышения пенсионного возраста на 7 лет 17:24, Экономика В Думу перевнесут законопроект об удалении ложных постов в соцсетях 17:24, Политика «Рособоронэкспорт» выведет на мировой рынок сверхдальний дрон-шпион 17:14, Бизнес Сотрудников Госдумы обучат по программе «Письменная деловая русская речь» 17:07, Политика Порошенко побывал на линии разграничения Грузии и Южной Осетии 17:06, Политика Издатели учебников попросили ФАС проверить Министерство образования 17:03, Общество Девять сенаторов уйдут из Совета Федерации в сентябре 17:00, Политика В Омске судью в отставке заподозрили в махинациях с материнским капиталом 16:59, Общество Арбитраж Башкирии отказал АФК «Система» в экономической экспертизе 16:53, Бизнес Рейтинговый передел: как изменился финансовый рынок России после 14 июля 16:44, Финансы Камень, ножницы, лазер: высокотехнологичное оружие стран мира 16:41, Политика  Глава АКРА — РБК: «Не все были готовы к окончанию переходного периода» 16:40, Интервью Глава Эксперт РА — РБК: «Любой кредитный рейтинг — это мнение агентства» 16:40, Интервью Миноритариям засекретили доступ к информации о госкомпаниях 16:38, Бизнес В Петербурге задержали шесть человек по подозрению в разбое 16:38, Общество «Касперский» назвал число пострадавших от вирусов-шифровальщиков 16:22, Технологии и медиа Конституционный суд посмертно отказал Носику в рассмотрении жалобы 16:16, Общество СМИ узнали о внесении Daimler в турецкий список поддерживающих терроризм 16:07, Политика ВТБ увеличит свою долю в азербайджанской «дочке» до 100% 16:05, Финансы Rolls-Royce опубликовал первое изображение своей самой дорогой модели 16:00, Авто
«МегаФон» дал скидку пожаловавшемуся абоненту на 982 года
Общество, 17:40
0
«МегаФон» дал скидку пожаловавшемуся абоненту на 982 года

Оператор мобильной связи «МегаФон» предоставил скидку на услуги связи размером в 25% жителю Магадана Дмитрию до 31 декабря 2999 года. Об этом сообщают «Ведомости».

Как сообщил газете житель Магадана, который является работником регионального штаба Алексея Навального, он обратился в абонентскую службу «МегаФона» 15 июня с заявлением, что намерен сменить оператора. К обращению он приложил ссылку на твит PR-директора сотового оператора Петра Лидова, где он оскорбительно отозвался об участниках акций оппозиции 12 июня.

Через месяц Дмитрию позвонили из «МегаФона», извинились за слова PR-директора и дали 25% скидки на услуги связи. Об этом Дмитрий написал на своей странице в Twitter.

Срок действия скидки оказался ограничен 31 декабря 2999 года. Дмитрий прикрепил скриншот сообщения от «МегаФона» к своему твиту.

РБК объяснили в «МегаФоне», что, как и у других операторов, у него есть «подразделение, задача которого — сохранять клиентов». В компании заметили, что в случае перехода абонента к другому оператору «МегаФон» «всегда выясняет причину его ухода», а также старается «решить все вопросы, для того, чтобы клиент остался». К используемым инструментам представитель оператора отнес и предоставление скидок. На вопрос, связано ли предоставление скидки с жалобами на твит Лидова, в компании отказались ответить.

Ранее сообщалось, что руководство компании «МегаФон» ищет замену Петру Лидову. «Ведомости» называли возможными причинами такого решения твит Лидова, где он назвал 14 июня вышедших на антикоррупционные митинги 12 июня «малолетними дегенератами». Лидов извинился за свои слова на своей странице в Twitter. Кроме того, в компании могли быть недовольны тем, что он совмещал должность PR-директора в «МегаФоне» с работой ведущего на телеканале РБК в 2015–2016 годах.

Теги: скидка , оскорбление , «МегаФон» , Петр Лидов
Главное
МВД разрешило останавливать автомобилистов вне стационарных постов Общество
Материалы по теме
«МегаФон» и «ВымпелКом» подали ходатайства в ФАС по разделу «Евросети» Бизнес
СМИ узнали об уходе PR-директора из «МегаФона» после твита о митингах Бизнес
«МегаФон» получил разрешение на создание тестовых зон 5G на ЧМ-2018 Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку