«МегаФон» дал скидку пожаловавшемуся абоненту на 982 года

Оператор мобильной связи «МегаФон» предоставил скидку на услуги связи размером в 25% жителю Магадана Дмитрию до 31 декабря 2999 года. Об этом сообщают «Ведомости».

Как сообщил газете житель Магадана, который является работником регионального штаба Алексея Навального, он обратился в абонентскую службу «МегаФона» 15 июня с заявлением, что намерен сменить оператора. К обращению он приложил ссылку на твит PR-директора сотового оператора Петра Лидова, где он оскорбительно отозвался об участниках акций оппозиции 12 июня.

Через месяц Дмитрию позвонили из «МегаФона», извинились за слова PR-директора и дали 25% скидки на услуги связи. Об этом Дмитрий написал на своей странице в Twitter.

Срок действия скидки оказался ограничен 31 декабря 2999 года. Дмитрий прикрепил скриншот сообщения от «МегаФона» к своему твиту.

РБК объяснили в «МегаФоне», что, как и у других операторов, у него есть «подразделение, задача которого — сохранять клиентов». В компании заметили, что в случае перехода абонента к другому оператору «МегаФон» «всегда выясняет причину его ухода», а также старается «решить все вопросы, для того, чтобы клиент остался». К используемым инструментам представитель оператора отнес и предоставление скидок. На вопрос, связано ли предоставление скидки с жалобами на твит Лидова, в компании отказались ответить.

Ранее сообщалось, что руководство компании «МегаФон» ищет замену Петру Лидову. «Ведомости» называли возможными причинами такого решения твит Лидова, где он назвал 14 июня вышедших на антикоррупционные митинги 12 июня «малолетними дегенератами». Лидов извинился за свои слова на своей странице в Twitter. Кроме того, в компании могли быть недовольны тем, что он совмещал должность PR-директора в «МегаФоне» с работой ведущего на телеканале РБК в 2015–2016 годах.