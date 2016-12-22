«ВымпелКом» закроет около двухсот отходящих ему салонов «Евросети»

После завершения сделки по разделу сети салонов «Евросети» сотовый оператор «ВымпелКом» может закрыть около двухсот магазинов, сообщил журналистам глава «ВымпелКома» Шелль Мортен Йонсен.

«Мы, возможно, закроем пару сотен салонов в ближайший год», — заявил он, отметив, что до того, как принимать решения, компания планирует провести оценку расположения салонов (цитата по «Интерфаксу»).

По условиям сделки с «МегаФоном», в рамках которой компании поделят принадлежащую им сеть салонов мобильной связи «Евросеть», «ВымпелКом» должен получить около двух тысяч магазинов.

12 июля сообщалось, что доставшиеся ему салоны «ВымпелКом» переведет под свой бренд «Билайн».

«Российский рынок телекоммуникаций находится в той стадии зрелости, когда фокус операторов смещается с продаж сим-карт на удержание существующих клиентов и предоставление им лучших сервисов. Это требует от операторов развития собственной высококачественной розничной сети», — заявлял ранее Йонсен.