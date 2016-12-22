Бенефициар «Югры» не покидал Россию в связи с ситуацией вокруг банка

Миллиардер Алексей Хотин, бенефициар банка «Югра», в котором ранее Банк России ввел временную администрацию, не уезжал из России и сейчас находится в Москве. Об этом заявил представитель Хотина РБК.
Заявление представителя Хотина последовало после того, как ЦБ передал в правоохранительные органы материалы в отношении руководства банка.
10 июля ЦБ установил в банке «Югра» трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов и ввел временную администрацию. Такие меры были приняты из-за неустойчивого финансового положения банка и в связи с «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков». Кроме того, ЦБ заподозрил руководство банка в манипуляции со вкладами и обратился в правоохранительные органы, сообщал РБК со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева. По его словам, также Банк России обнаружил в отчетности «Югры» признаки недостоверности и возможного вывода активов.
Президент «Югры» Алексей Нефедов в беседе с РБК заявил, что банк не выводил средства, а его финансовая отчетность соответствовала российским и международным стандартам. Он отметил, что «все привлеченные средства» были инвестированы в компании секторов рынка в России.
По данным отчетности «Югры» на 1 июня 2017 года, объем его вкладов составил 181,5 млрд руб., а потенциальные выплаты клиентам банка могут составить 169,2 млрд руб., что является крупнейшим страховым случаем за время работы АСВ. Как сообщило Агентство по страхованию вкладов, выплаты клиентам «Югры» начнутся с 20 июля.