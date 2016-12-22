Госдума приняла закон о курортном сборе в туристических регионах России

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о введении курортного сбора в туристических регионах России, передает ТАСС.

Закон предусматривает введение в экспериментальном режиме платы до 100 руб. в сутки за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Деньги будут поступать в бюджет региона, на территории которого проходит эксперимент. Регионы также смогут создавать свои фонды развития курортной инфраструктуры для того, чтобы распоряжаться собранными средствами и направлять их на финансирование работ по проектированию, строительству, ремонту и благоустройству курортной инфраструктуры. Для контроля за расходованием средств предлагается создать общественные советы.

Регионам теперь предстоит принять собственные законы о курортном сборе. Местные законы должны быть приняты до 1 декабря 2017 года, а взимать новый налог с туристов начнут с 1 мая 2018 года.

При этом в законе указывается, что в первый год курортный сбор не может быть более 50 руб. в сутки, в дальнейшем сумма может вырасти — верхняя планка размера сбора зафиксирована в законе на уровне 100 руб. в сутки. При этом размер сбора может отличаться в зависимости от сезона, времени пребывания туриста, значения курорта — в том числе, он может быть снижен до нуля. Конкретные размеры сбора будут устанавливаться региональными законами.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ранее отмечал, что инициатором введения курортного сбора могут быть местные муниципалитеты. Если муниципалитет счел эксперимент неудачным, он должен направить главе региона письмо с просьбой его прекратить.

По оценке правительства, с 2018 года по 2022 год доход от введения курортного сбора в бюджет Ставропольского края превысит 2,02 млрд руб., в бюджет Краснодарского края — 8,3 млрд руб., в бюджет Крыма — 16,4 млрд руб., сообщало «РИА Новости». Прогноз основан на данных о ​туристическом потоке в регионах, среднем числе дней, проведенных гражданами на территории курортов (14 дней), и ставки курортного сбора 50 руб. за сутки.