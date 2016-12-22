Кончаловский назвал сроки запуска сети фастфуда «Едим как дома»

Первые рестораны сети быстрого питания «Едим как дома» братьев-режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского должны открыться к концу 2017 года. Об этом Кончаловский сообщил ТАСС.

Режиссер уточнил, что на создание проекта ушло два года, так как к конечному результату предъявлялись высокие требования.

Он подчеркнул, что сеть фастфуда должна быть доступной. «Как говорил конструктор танка Т-34 Михаил Кошкин, «сложное и дурак придумает», — отметил режиссер, добавив, что применяемые технологии должны быть «уникальными и надежными».

О намерении Кончаловского и Михалкова открыть сеть ресторанов быстрого питания стало известно в апреле 2015 года. Изначально ее планировали назвать «Едим дома!», однако потом название поменяли на «Едим как дома».

Режиссеры направили президенту России Владимиру Путину просьбу посодействовать в создании национальной сети общепита. Финансовые вложения в проект братья оценили в 971,8 млн руб., окупить затраты они планируют за 4,8 года.

По словам Кончаловского, глава государства одобрил предложение, госфинансирование проекта пройдет по программе поддержки малого и среднего бизнеса. Инвестор должен будет найти 30% изначальной стоимости, оставшиеся 70% выделит банк под гарантии Агентства кредитных гарантий.

Сроки запуска сети фастфуда несколько раз уточнялись. В июне 2015 года Михалков заявил, что первые рестораны начнут открываться через полтора года.

В июне 2016 Михалков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что запуск сети откладывается и открытие закусочных переносится на 2017 год.

Кроме того, Михалков сообщал о планах разместить закусочные вдоль федеральных трасс. В качестве примера он привел трассу Москва — Санкт-Петербург.