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Более половины россиян заявили о влиянии погоды на самочувствие
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Более половины россиян заявили о влиянии погоды на самочувствие
Холодное лето 2017, 09:52
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Более половины россиян заявили о влиянии погоды на самочувствие

По сравнению с прошлыми годами этим летом установилась аномальная погода, заявили 58% участников опроса ВЦИОМа. Из них 73% обратили внимание на обильные осадки, 52% — на низкие температуры воздуха, говорится в пресс-релизе о результатах опроса.

Влияние погоды на самочувствие, настроение или жизненные условия заметили 63% от числа тех, кто считает ее аномальной (из них 30% назвали такое влияние сильным). Больше других о таком влиянии заявили женщины (67% от всех опрошенных женщин) и люди старше 60 лет (72% от всех респондентов этой возрастной категории). Меньше доля среди мужчин: 57%. В возрастной категории от 18 до 24 лет мнения о том, что погода повлияла на самочувствие, придерживаются 45% опрошенных. Под влиянием погоды на себя россияне чаще понимают испортившееся настроение или самочувствие, реже — потерю урожая или прибыли, отметили социологи. Так, 42% заметивших влияние погоды на себя пожаловались на проблемы с давлением или головокружением, 34% — на апатию. На потерю прибыли или материальный ущерб вследствие погоды заявили по 1%.

Аномальной погоду не назвали жители Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов. О том, что в 2017 году установилась необычно жаркая погода, заявили 18% респондентов по всей России.

Мнения россиян относительно причин необычной погоды этим летом разошлись, 13% связали аномальную погоду с изменением климата, по 11% заявили о загрязнении окружающей среды, глобальном потеплении или с неправильным использованием природных ресурсов. При этом 8% полагают, что было применено климатическое оружие.

По мнению социологов ВЦИОМа, результаты опроса показывают, что россияне не разбираются в том, как устроен климат, их мнения о погоде основаны как на школьном курсе географии, так и на народных приметах. Кроме того, социологи поставили под сомнение связь самочувствия с погодными условиями, заявил аналитик центра Иван Леконцев. «Как понять человеку с плохим настроением — его подавленное состояние связано с дождями, или с голодом, или с одиночеством? Причин здесь могут быть десятки, и погода — лишь один из возможных факторов», — заявил он.

ВЦИОМ провел телефонный опрос 16–17 июля, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек старше 18 лет. Размер погрешности социологи оценили в не более 3,5%.

В Министерстве экономического развития заявили, что холодная погода в мае и июне этого года стала причиной роста безработицы в стране, в первую очередь это влияние наблюдалось в сельском хозяйстве, ресторанном и гостиничном бизнесах. Положительное влияние установившейся погоды на бизнес отметили в «Яндексе»: компания зафиксировала рост заказов еды на дом у жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Объем заказов за июнь в Москве вырос в семь раз по сравнению с показателями за аналогичный период 2016 года, в Петербурге — в 18 раз.

Теги: Погода , опрос ВЦИОМ
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