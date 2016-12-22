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Разработчик Бе-200 рассказал о планах открыть производство в Китае
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Разработчик Бе-200 рассказал о планах открыть производство в Китае
Технологии и медиа, 08:58
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Разработчик Бе-200 рассказал о планах открыть производство в Китае

В Китае может появиться производство российских самолетов-амфибий Бе-200. Об этом «Коммерсанту» рассказал генеральный директор компании-разработчика и производителя самолетов ТАНТК им. Бериева Юрий Грудинин.

По данным издания, компания ТАНТК подписала контракт с китайской Leader Energy Aircraft Manufacturing Co Ltd на поставку двух Бе-200 с опционом еще на два самолета. Грудинин отметил, что после этого «было принято принципиальное решение» продвигать Бе-200 в Китае. По его словам, «не исключается и возможность локализации производства в Китае». При этом гендиректор ТАНТК отметил, что вопрос «требует тщательной проработки» властями России.

Газета отмечает, что в 2016–2017 годах Россия и Китай подписали несколько соглашений об организации лицензионного производства легкого самолета-амфибии Бе-103, который также был разработан на ТАНТК им. Бериева. По мнению ​высокопоставленного источника «Ъ» в авиапроме, переговоры по локализации Бе-103 с Китаем станут базой для локализации Бе-200.

Топ-менеджер другого оборонного холдинга сообщил изданию, что «в текущей ситуации китайцы не настроены совершать разовые покупки», поскольку «им это неинтересно, они стремятся развивать свою промышленность, загружая мощности своих предприятий». По его словам, «есть уверенность», что после исполнения контракта на Бе-200 китайцы «захотят локализацию».

Бе-200 — многоцелевой самолет-амфибия, используемый для тушения пожаров, экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Самолет может взять на борт около 5 т груза, 12 т воды и до 43 пассажиров.

По данным «Коммерсанта», восемь Бе-200 в данный момент находятся в распоряжении МЧС. ТАНТК имеет контракт на поставку еще шести самолетов. Как отмечает издание, в 2017 году завод планирует выйти на производство четырех самолетов, в течение пяти лет — на производство шести самолетов в год.

Теги: производство , Китай , ТАНТК им.Бериева , Бе-200
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