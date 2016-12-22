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Виктору Буту увеличили срок за «производство алкоголя» в камере
Общество, 05:07
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Виктору Буту увеличили срок за «производство алкоголя» в камере

Срок российского бизнесмена Виктора Бута увеличили на 40 дней из-за «чайного гриба». Об этом адвокат бизнесмена Алексей Тарасов заявил в интервью газете «Известия».

По словам адвоката, чайный гриб Бут вырастил у себя в камере, «чтобы лечить желудок». «Внезапно в камеру нагрянула инспекция с каким-то непонятным прибором и заявила, что Виктор Бут занимается производством алкоголя. Если там алкоголь и был, то речь идет о сотых или даже тысячных долях промилле», — пояснил адвокат. Раньше, по его словам, замечаний к Буту по поводу напитка не было.

Тарасов подчеркнул, что последнее дисциплинарное разбирательство было инициировано в связи интервью Бута российским СМИ. По данным адвоката, заключенному за общение с журналистами могут продлить срок почти на два месяца — на 54 дня.

Как сообщало «РИА Новости», Викторий Бут дал интервью журналисту телеканала RT, однако журналиста не было в разрешенном списке. Сам Бут сообщил агентству, что внес в список телефон RT, через который должно было состояться интервью, по всем правилам.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке и депортирован в США. В Соединенных Штатах его обвинили в продаже оружия террористической организации «Революционная армия Колумбии», а в 2012 году приговорили к 25 годам тюремного заключения.

Теги: США , тюрьма , Виктор Бут
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