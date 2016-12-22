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В Госдепе отреагировали на слова Кадырова о геях в Чечне
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В Госдепе отреагировали на слова Кадырова о геях в Чечне
Политика, 00:18
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В Госдепе отреагировали на слова Кадырова о геях в Чечне

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Ноерт заявила, что у Госдепа вызвали «большое беспокойство» комментарии главы Чечни Рамзана Кадырова о лицах нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом Ноерт сообщила в ходе брифинга, видеозапись которого опубликована на сайте ведомства.

​«Мы, конечно, в курсе комментариев, которые были сделаны. Комментарии главы Чечни вызывают большое беспокойство и также расстраивают нас», — сказала Ноерт. Представитель ведомства добавила, что в Госдепе тщательно обсудили вопрос об обращении с членами ЛГБТ в Чечне.

«Мы призвали Россию провести расследование по этому вопросу. У нас было обсуждение этой темы на высоком уровне», — сказала Нойерт.

Во время ответа на вопрос представитель добавила, что считает ужасными заявления Рамзана Кадырова о геях. «Человек, о котором вы говорили, дошел до того... Я не могу повторить эти слова, они слишком ужасны», — заявила представитель.

Рамзан Кадыров ​15 июля дал интервью американскому телеканалу HBO, в котором на вопрос журналиста о преследовании геев в Чечне в очередной раз заявил, что «таких людей в Чечне нет».«А если есть, забирайте их туда к себе в Канаду — кровь им очистить. Нам такие и не нужны. Нет у нас таких людей», — заявил Кадыров. О также добавил, что вся информация о лицах нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне — «ерунда».

Теги: Госдеп США , Чечня , Кадыров Рамзан
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