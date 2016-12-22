Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,50 59,04 EUR Нал. 68,79 68,19 USD Бирж. 59,29 -0,04 EUR Бирж. 68,55 +0,39 USD ЦБ. 59,37 +0,30 EUR ЦБ. 68,40 +0,78 EUR/USD 1,16 +0,01 ММВБ 1947,71 -0,58% РТС 1038,45 -0,09% Brent 48,70 +0,68% DJIA 21545,50 -0,39% Nasdaq 6323,71 +0,15% FTSE 7390,22 -0,19%
Минобороны назвало дату начала строительства нового авианесущего крейсера
Лента новостей
Гуцериев инвестировал в трейдинговый сайт с «искусственным интеллектом» 19:42, Финансы Песков заявил об открытой Путиным «кредитной линии» на покупку мороженого 19:41, Политика Чемпионат России по футболу. «Динамо» — «Спартак». Онлайн 19:30, Спорт РЖД попросят у государства 400 млрд руб. на магистраль Москва — Казань 19:15, Бизнес Боевые пловцы Росгвардии обнаружили в Москве-реке арсенал 19:09, Общество Стали известны владельцы крупнейших в России полей конопли 18:59, Бизнес «Литературный проект»: есть ли у Малороссии политическое будущее 18:58, Политика Минобороны назвало дату начала строительства нового авианесущего крейсера 18:48, Технологии и медиа Туроператор «Аэлита Трэвел» приостановил работу 18:44, Бизнес Кремль заявил о необходимости осмыслить предложение о создании Малороссии 18:39, Политика Средний размер взятки в Москве с января сократился более чем в три раза 18:17, Общество Госдуме предложили обязать военных и полицию смотреть патриотическое кино 18:12, Политика Житель Тольятти вырастил 400 кустов марихуаны на балконе съемной квартиры 18:09, Общество Минфин заявил о росте цен на табак в случае введения розничного сбора 18:05, Экономика Банк Англии показал новую пластиковую купюру в £10 с Джейн Остин 17:58, Финансы Госдеп США рассказал о «жестком и прямом» разговоре Рябкова и Шэннона 17:56, Политика Дума взялась за отходы: выносить мусор будут по примеру «Спартака» 17:48, Общество США ввели санкции после «кражи американских программ в пользу Ирана» 17:46, Политика Рогозин призвал изменить правила Таможенного союза по импорту авиатехники 17:37, Экономика В Ставрополье построили «Зенит Арену» из сена 17:37, Спорт МИД пригрозил «последствиями» Польше в случае сноса советских памятников 17:26, Политика Расхождение денег: к чему может привести выход крупных банков из АРБ 17:23, Мнение В Екатеринбурге ФАС возбудила дело за рекламу с «избитым» Нагиевым 17:22, Общество Генпрокуратура внесла Роструду предписание за нарушение прав бизнесменов 17:19, Бизнес Суд в Гааге взыскал с России €5,4 млн за задержание судна Arctic Sunrise 17:09, Политика Первый замглавы ЦБ предупредила о бесконечности низких цен на нефть 17:09, Экономика Стартапы с начала года привлекли $1,27 млрд на продаже биткоинов 17:05, Бизнес Google возобновила продажу очков Google Glass 17:01, Технологии и медиа
Минобороны назвало дату начала строительства нового авианесущего крейсера
Технологии и медиа, 18:48
0
Минобороны назвало дату начала строительства нового авианесущего крейсера

Минобороны России планирует заложить авианесущий крейсер к 2025 году, заявил журналистам замминистра обороны Юрий Борисов на авиасалоне МАКС-2017. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Борисова, закладка произойдет около 2025 года, когда «подойдет новое поколение авиационной техники». «В планах Минобороны... есть закладка авианесущего крейсера», — сообщил он.

Замминистра обороны сообщил, что в планах ведомства обсуждается «создание палубного самолета, причем это может быть самолет вертикального взлета и посадки». «Это развитие «яковской» (самолетов вертикального взлета семейства «Як». — РБК) линии», — уточнил он.

Ранее сообщалось о планах Минобороны спроектировать новый авианесущий корабль до 2025 года, а также о том, что проектирование заложено в госпрограмму. Заявлялось, что корабль будет полноценным авианосцем с атомной энергетической установкой. Наиболее вероятным кандидатом был заявлен проект 23 000Э «Шторм», макет которого был представлен в 2015 году на Международном военно-морском салоне. Согласно проекту, взлет самолетов с него предусмотрен как с помощью катапульты, так и с помощью трамплина (как на ТАВКР «Адмирал Кузнецов»). Авиагруппа перспективного авианосца проекта «Шторм» может насчитывать до 90 самолетов.

Макет многоцелевого авианосца «Шторм» (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Полноценный авианосец отличается от авианесущего крейсера приоритетом авиагруппы над ракетным вооружением, большим количеством самолетов и их разнообразием (включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения), а также наличием катапульт для взлета самолетов. Авианесущие крейсеры, напротив, сочетают в себе наступательное крейсерское (артиллерия, ракеты) и авиационное вооружение. Авианосцы обладают лишь оборонительным вооружением. Наступательное вооружение несут сопровождающие авианосец суда авианосной ударной группы (АУГ). Кроме того, функцией авианесущих крейсеров является прикрытие районов базирования и действия подводных лодок и корабельных соединений, в то время как авианосцы используются для ударных операций.

Самолеты вертикального взлета семейства «Як» (Як-36) использовались на советских авианесущих крейсерах проекта 1143. В начале 1990-х годов было разработано новое поколение самолетов вертикального взлета — Як-141, которым планировалось оснастить как корабли проекта 1143, так и новые авианесущие крейсеры проекта 1143.5 (будущий ТАВКР «Адмирал Кузнецов» и недостроенный атомный ТАВКР «Ульяновск»), однако из-за финансовых трудностей проект был закрыт, а авианесущие крейсеры проекта 1143 были выведены из состава флота.

На данный момент российский флот не имеет полноценных авианосцев. Единственным авианесущим судном является тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов». Он вооружен противокорабельными ракетами «Гранит». Авиагруппа «Кузнецова» во время похода в Сирию составила восемь самолетов МиГ-29К (УБ), 12 самолетов Су-33 и 24 вертолета Ка-27.

Теги: Минобороны , авианесущий крейсер , самолет вертикального взлета
Главное
Суд в Гааге взыскал с России €5,4 млн за задержание судна Arctic Sunrise Политика
Материалы по теме
Разработчик пообещал «Адмиралу Кузнецову» 20 лет службы после ремонта Политика
«Интерфакс» узнал детали ремонта «Адмирала Кузнецова» Политика
Минобороны пообещало спроектировать новый авианосец до 2025 года Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку