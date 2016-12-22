Грызлов назвал идею Захарченко о Малороссии частью «информационной войны»

Инициатива главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко​ о создании Малороссии «не вписывается в минский процесс» и относится к «информационной войне», заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет», — говорится в заявлении Грызлова, поступившем в редакцию РБК.

По мнению полпреда России в контактной группе, «предложение [по поводу Малороссии] имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики». «Я рассматриваю это как ответ на провокационные заявления киевских высокопоставленных политиков, которые зачастую абсолютно неприемлемы», — говорится в заявлении Грызлова.

Во вторник, 18 июля, Захарченко объявил о создании нового федеративного государства под названием Малороссия, в состав которого, по его словам, войдут все области нынешней Украины. Представители ЛНР опровергли участие самопровоглашенной Луганской республики в проекте Малороссия.

Для помощника российского президента Владислава Суркова, курирующего украинское направление, инициатива Захарченко была неожиданностью, утверждали двое близких к администрации президента источников РБК.



«Инициатива 100% шла не от Суркова», — заявил РБК один из источников. По его словам, с идеей выступило окружение главы ДНР. «Администрация была не в теме. Это личная инициатива Захарченко и его приближенных», — подтвердил другой собеседник РБК.