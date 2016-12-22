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Автор предложения о платном гражданстве рассказал подробности инициативы
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Автор предложения о платном гражданстве рассказал подробности инициативы
Политика, 13:45
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Автор предложения о платном гражданстве рассказал подробности инициативы

Автор предложения о платном российском гражданстве для иностранцев при покупке недвижимости рассказал РБК, что граждане других государств смогут получить вид на жительство, купив в России недвижимость от 50 млн руб. После, в установленном законом порядке, они смогут получить и гражданство. Об этом сообщил РБК депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.

«Иностранцы смогут получать вид на жительство в обмен на инвестиции», — объяснил Петров. В письме, которое адресовано Сергею Лаврову, депутат указывает, что речь идет о покупке социально-ориентированной (интернаты, дома престарелых) либо жилой недвижимости.

О том, что иностранцам предложили гражданство России за покупку дорогой недвижимости в стране, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на депутата Владимира Петрова.

По мнению Петрова, процесс получения гражданства России «слишком сложный и забюрократизированный». Автоматическая выдача паспорта за покупку дорогостоящей недвижимости упростит процесс натурализации, привлечет в страну новых людей и повысит привлекательность российского гражданства, уточняет «РИА Новости».

Однако претендующий на гражданство в России должен будет доказать законное происхождение денег, на которые он приобретет недвижимость, отметил автор инициативы. Он не уточнял, что за недвижимость должен будет купить иностранец.

За создание социально-ориентированного бизнеса или предприятия, которое помогает нуждающимся, можно также выдавать российский паспорт, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Пока что предложение депутата петербургского заксобрания не является проектом закона, а Сергей Лавров еще не отреагировал на данную инициативу.

Схема платного гражданства за инвестиции в недвижимость действует во многих государствах, среди которых Мальта, Кипр, Антигуа и Барбуда, Португалия, Латвия и другие страны.

Теги: иностранцы , вид на жительство , элитная недвижимость , российское гражданство , Владимир Петров , платное гражданство ...
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