Роспотребнадзор проверит влияние спиннеров на здоровье детей

Роспотребнадзор проверит влияние спиннеров (компактный тренажер для пальцев) на здоровье детей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Причиной проверки стала высокая популярность этих игрушек среди детей, что вызвало «тревогу родительского и преподавательского сообщества». К проверке планируют привлечь научно-исследовательские организации в сфере охраны детского здоровья.

Кроме того, ведомство выпустило рекомендации для родителей, которые планируют приобрести спиннер своим детям.

В частности, Роспотребнадзор обращает внимание на качество материала, из которого изготовлена игрушка, и рекомендует не приобретать компактный тренажер с рук. Помимо этого ведомство просит родителей дошкольников, чтобы игры со спиннерами, оснащенными святящимися элементами либо «часовыми» батарейками, проходили только под контролем взрослых.

Ранее, 20 июня, стало известно, что спиннер возглавил топ-5 запросов на китайской интернет-площадке AliExpress. В мае и июне компактную игрушку искали более трех миллионов раз. Россия стала вторым рынком после США по объему продаж спиннеров. На AliExpress игрушку предлагают купить 3 тыс. продавцов, ее средняя цена составляет 200–300 руб.

Спиннер — вертушка для пальцев, представляет собой подшипник с прикрепленными к нему лопастями. Изготавливается из различных металлов и пластика. Материал, из которого изготовлена игрушка, и ее дизайн влияют на продолжительность вращения спиннера. В США игрушка стала популярна в марте этого года, а уже к апрелю вертушка стала самой продаваемой игрушкой. При этом, по данным statista.com, в июне американцы искали спиннеры в Google в четыре раза реже, чем в мае.