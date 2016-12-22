Вице-премьер ДНР рассказал о государственном устройстве Малороссии

Малороссия, об учреждении которой объявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, станет федеративным государством с широкой автономией, рассказал вице-премьер ДНР Александр Тимофеев. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он пояснил, что центральные органы власти будут заниматься вопросами федерального бюджета, армии и спецслужб. Министр ДНР предложил «выбрать на персональной основе» представителей от регионов в Конституционное собрание, на нем учредить «новую страну Малороссию и принять новую конституцию».

Тимофеев пообещал, что новую конституцию примут на всенародном референдуме. «Этому будет предшествовать широкая общественная дискуссия как на региональном, так и на федеральном уровнях», — рассказал он.

Ранее 18 июля глава ДНР Захарченко объявил об учреждении нового государства — Малороссии, которое станет правопреемницей Украины. Глава ДНР полагает, что «само название Украина дискредитировало себя». Он уточнил, что столицей Малороссии станет Донецк, а Киев останется культурным центром.

По сообщению на «официальном сайте» ДНР, Малороссия будет состоять из 19 областей бывшей Украины.

В сообщении на портале «Новости Донецкой республики» говорится, что решение о создании Малороссии власти ДНР и ЛНР приняли совместно.